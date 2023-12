Promozione. Un gol per tempo, il Consandolo sbanca Bologna

Felsina

0

Consandolo

2

FELSINA: FarnË, Magli, Dozzi (30’ st Zironi), Satalino, Blandamura, M. Cristiani, Crisci, Betti, Zaccherini (39’ st Grande), Frau, Caniato (13’ st Gentilini). All.: Regno.

CONSANDOLO: Lesi (30’ st Kalogeropoulos), Gaiani, Bianconi, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Laquale (7’ st Giberti), Colino (47’ st Dell’Isola), Mazzoni, Badjie. All.: Dirani.

Arbitro: Sartoni di Lugo di Romagna.

Reti: 32’ pt Colino (C), 50’ st Dell’Isola (C).

Note: ammoniti: Magli (F), Blandamura (F), Crisci (F), Gentilini (F), Gaiani (C), Liri (C), Trentini (C).

Il Consandolo ritorna a conquistare i tre punti e ottiene il settimo successo stagionale ai danni del Felsina. La vittoria consente ai ragazzi di mister Dirani di scavalcare in classifica proprio la formazione bolognese e fermare la striscia positiva dei felsinei, che andava avanti da cinque partite. Fischio d’inizio, occasioni da una parte e dall’altra per passare in vantaggio e indirizzare subito la gara sui propri binari. Vivida opportunità nei primi minuti di gioco per gli ospiti con la conclusione di Rimondi, a cui risponde Zaccherini. L’attaccante di casa viene però annullato da Lesi, che con un colpo di reni sulla linea di porta mantiene l’inviolabilità. Il Consandolo mette la freccia intorno alla mezz’ora: mischia in piena area piccola, Colino, da buon rapace, è il più veloce a scaraventarsi sulla sfera e a metterla dentro.

Nella ripresa gli ospiti ricamano un bell’abito su misura agli avversari e impediscono ogni sortita offensiva dei bolognesi grazie ad un’ottima prova di centrocampisti e linea difensiva. Il Felsina cerca il pareggio con verticalizzazioni o traversoni che si rivelano inefficaci e l’unico segnale arriva con un gol annullato per precedente fallo. La situazione potrebbe complicarsi quando Lesi è obbligato a lasciare il campo a causa di uno scontro di gioco, ma il Consandolo non corre nuovi pericoli. In pieno recupero gli argentani raddoppiano con una marcatura simile alla prima grazie alla zampata di Dell’Isola.