Promozione. Un Montelupo sterile impatta con il San Miniato. Eroe di giornata Lensi che para un rigore al 95’

montelupo

0

san miniato

0

MONTELUPO: Lensi, Bini (60’ Ndaw), Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli (60’ Bianchini), Safina, Anedda, Gueye (83’ Garunja), Ulivieri (90’ Brogi). A disp. Cappellini, Beconcini, Martelli Masi, Bruno, Pagano. All. Lucchesi.

SAN MINIATO: Bellomo, Zingarello (70’ Scali), Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Bruschi, Echegdali (85’ Gallina), Di Benedetto (63’ Faraoni), Zini. A disp. Morelli, Dainelli, Campani, Grippo, Salliu. All. Capitani.

Arbitro: Bo di Livorno (asisstenti Meocci di Siena e Luzi del Valdarno.

MONTELUPO FIORENTINO – Al Castellani finisce a reti bianche la sfida degli ex tra Montelupo e San Miniato: bomber Anedda e mister Lucchesi nelle fila locali, Echegdali in quelle ospiti. Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, con i padroni di casa che hanno dominato la gara dal punto di vista del gioco, senza però riuscire a creare vere e proprie occasioni da rete, e gli ospiti che hanno invece avuto nel finale la chance più ghiotta per portare a casa l’intera posta in palio. La prima frazione vede gli amaranto locali in continua proiezione offensiva, ma gli ospiti si difendono con ordine. Cosa che continuano a fare anche nella ripresa, provando poi a piazzare qualche ripartenza alla ricerca dell’episodio. Episodio che arriva proprio all’ultimo minuto di recupero quando su un lancio lungo il portiere del Montelupo esce fuori dall’area per rinviare il pallone, ma lo liscia, con l’arbitro che punisce poi con il rigore il successivo tentativo di recuperare la sfera da parte di Lensi ai danni di Gallina, che finisce giù in area. Sul dischetto si presenta Faraoni, ma Lensi si riscatta intuendo l’angolo e sventando il tiro dagli undici metri del San Miniato.

Si.Ci.