Promozione Un punto a testa per Cervia United e Bagnacavallo, masticano amaro Classe e Sparta. Quarta regala alla Reno il derby con lo Spiv

È stato un gol di Andrea Quarta, al 22’ della ripresa, a regalare la vittoria alla Reno nel derby di San Pietro in Vincoli. La formazione di Sant’Alberto si è così aggiudicata il big match del girone D, valido per la quinta giornata del campionato di Promozione. Con questo colpo corsaro, l’undici di mister Benedetti ha conquistato la seconda vittoria, salendo al 3° posto a quota 8, agganciando l’United Cervia. Lo Spiv invece, al 2° ko stagionale, rimane leggermente attardato al quartultimo posto con 5 punti.

L’altro derby di giornata, ovvero quello del ‘Todoli’ di Milano Marittima dov’era di scena il Bagnacavallo, è finito 1-1. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 37’ del 1° tempo con una rete di Calderoni. A riportare in parità il risultato ci ha pensato Di Gilio al 3’ della ripresa. Per il Cervia, che aveva iniziato molto bene con 2 vittorie consecutive, si tratta del 2° pareggio di fila. Per il Bagnacavallo è invece il 4° risultato utile.

Mastica amaro il Classe. L’undici biancorosso ha inciampato a Riccione, uscendo sconfitto 2-0 (20’ pt Pasolini, 7’ st Pierri). La squadra di Polidori resta al penultimo posto con un solo punto in classifica, senza vittorie e senza reti all’attivo.

Nel girone C, giornata da dimenticare per lo Sparta Castel Bolognese, uscito sconfitto 4-2 dalla trasferta di Vado di Setta sul campo del Valsetta Lagaro. E dire che i rossoblù erano passati in vantaggio con Venturoli (21’ pt), tornando a condurre anche dopo la rete del pareggio felsineo di Cipriano (32’ pt), grazie a Mainetti (41’ pt).

Da quel momento però sono saliti in cattedra i padroni di casa, che hanno ribaltato il passivo con Cipriano (45’ pt) e con la doppietta di Adeyemi (22’ st e 38’ st).