Promozione. Un punto per il Belvedere, ko S. Andrea

Domenica amara per le formazioni maremmane del girone B di Promozione. Sabato ha sorriso solo l’Atletico Maremma nel derby con l’Invictasauro. Il Belvedere ieri ha pareggiato col Montelupo e ora viene tallonato in classifica dal Saline. Ancora un ko invece per il Sant’Andrea che resta isolato al penultimo posto. Per la formazione biancoceleste un momento davvero negativo.

La classifica: San Miniato Basso 57, Sestese 57, Belvedere 47, Saline 41, Atletico Maremma 37, Urbino Taccola 33, Montelupo 31, Invictasauro 31, Colli Marittimi 30, Castiglioncello 29, Atletico Piombino 29, Centro Storico Lebowski 28, San Miniato 25, Armando Picchi 18, Sant’Andrea 12, Porta Romana 7.