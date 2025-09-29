Promozione. Un punto per muovere la classifica. Il Gallo si sblocca da quota zero

Gallo

1

Dozzese

1

GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Boschini (40’ st Lupusor), Monti, Coraini P., Malservisi (23’ st Dovesi), Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (25’ st Berto), Pasquini (25’ st Mezzadri). All.: Zambrini.

DOZZESE: Pandolfi, Brighi, Borsetti, Dall’Olio, Negroni, Kibongui, Marchi, Martelli (8’ st Karaj), Parigi (23’ st Carbone), Guerra, Fagnocchi.

All.: Pari.

Arbitro: Venturi di Ravenna.

Reti: 2’ pt Cottone (G), 11’ pt Fagnocchi (D).

Note: ammoniti: Fratti (G), Coraini P. (G), Borsetti (D), Martelli (D). Espulso: Volta (D) al 28’ st.

Un punto per muovere la classifica, per togliere quello zero che da troppe settimane teneva ferma la classifica. Inizia benissimo il Gallo ,infatti alla prima azione discesa sulla destra di Nyezheentsev, cross in area, entra Cuttone e di piatto deve solo mettere in rete. Siamo all 11’ e arriva il pari, scende sulla destra Marchi, lancio per Fagnocchi, che sembra in fuori gioco: il guardalinee non alza la bandiera cosi Fagnocchi si invola in area e sull’uscita di Barbieri mette in rete. Al 15’ punizione battuta da Guerra dal limite dell’area para Barbieri.

Al 35’ rovesciata di Nyezheentsev che esce sfiorando il palo.

Al 40’ Nyezheentsev ha una bella occasione, il portiere è fuori porta, tiro al volo che sfiora il palo. Inizia la ripresa, al 47’ tiro di Cottone da dentro all’area piccola ma il tiro è alto. Al 65’ azione di contropiede della Dozzese, con Guerra si invola verso l’area, recupero di Tucci che in scivolata gli devia la palla e recupera. Al 77’ viene espulso Volta per la Dozzese per proteste

e al 95’ la più grande occasione per passare in vantaggio per il Gallo: Berto con botta sicura al limite dell’area, tiro che viene deviati da un compagno a lato.