Promozione. Un punto per Valfoglia, Gabicce, Potenza Picena e Sangiorgese

Potenza Picena

1

Sangiorgese Monterubbianese

1

: Giachetta; Baccarini, Durazzi (dal 61’ Clemenza), Micheli, Rossini, Cerquozzi, Perrella (dal 92’ Avallone), Vecchione, Ruggeri, Giaccaglia (dall’83’ Nardacchione), Morbidelli (dal 71’ Pietrani). All.: G. Santoni.

SANGIORGESE-MONTERUBBIANESE: Doello; Neziri (dal 61’ Fellousa), Gentile, Iuvalé, Smerilli, Trombetta, Murazzo, Frinconi (dal 73’ Di Gennaro), Frascerra, Venturim (dal 61’ Ricci), Pampano. All.: A. Mengoni.

Arbitro: Francesco Tasso di Macerata.

Reti: 55’ Ruggeri 89’ Frascerra.

Note: ammoniti Cerquozzi, Perrella, Gentile, Venturim.

Il pareggio dello Scarfiotti muove la classifica della Sangiorgese, ma serve poco o nulla al Potenza Picena che assapora la vittoria che manca da ben 8 turni ma, complice una distrazione nel finale, subisce il pari e resta fanalino di coda. L’avvio è di marca giallorossa: al 3’ Perrella va vicino al vantaggio, ma Doello respinge in angolo. Al 10’ un tiro di Giaccaglia lambisce il palo. Al 21’ Frascerra disegna un corridoio per Pampano che però spara su Giachetta. Al 51’ Giaccaglia su punizione sfiora il palo e al 55’ il Potenza Picena si porta in vantaggio con Ruggeri che sfrutta un’uscita di Doello su Perrella e insacca a porta sguarnita. Il Potenza Picena spreca la palla del raddoppio con Perrella all’80’ e all’89’ arriva la doccia gelata: Iuvalé disegna un perfetto cross che Frascerra deposita in rete con un gran colpo di testa. Al 94’ la Sangiorgese avrebbe addirittura trovato il gol del clamoroso vantaggio, ma la rete viene annullata per un dubbio fuorigioco di Ricci.