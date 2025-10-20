Promozione. Un tempo in dieci ma la Sinalunghese porta a casa un punto

CENTRO STORICO LEBOWSKI0SINALUNGHESE0

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Pagani, Valgimigli, Ciabatti, Quadri, Prunecchi, Gorfini, Calbi, Tellini, Ciancaleoni, Mazzoli, Diaby. Panchina: Galluzzo, Conti, Gentili, Vangi, Gualandi, Guerra, Solvi, Cassia, Bonini. Allenatore Miliani.

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Bongini, Tacchini, Cardinali, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini

Arbitro: Di Sacco di Pisa (Mongelli e Lorenzo Santaera).

Espulso: 48’ Celestini.

GRASSINA – Finisce a reti bianche la sfida della capolista del girone C di Promozione Sinalunghese, che torna a casa con un punto importante dall’insidiosa trasferta in casa dei fiorentini del Centro Storico Lebowski.

Nel primo tempo la gara era stata molto equilibrata e combattuta, ma con poche situazioni interessanti e lo 0-0 diretta conseguenza di quanto espresso sul rettangolo di gioco. Nel secondo Redi (nella foto) e compagni restano subito in dieci per il cartellino rosso al centrale Celestini, pochi minuti dopo l’inizio della ripresa, ma tengono comunque la porta inviolata alla fine di una sfida non facile, mantenendo il primato in classifica.