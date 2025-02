Promozione. Uno scontro al vertice e due sfide interessanti

Tutte le attenzioni del girone A di Promozione oggi sono rivolte al Bui di San Giuliano Terme, dove alle 15 va in scena lo scontro al vertice tra San Giuliano, attualmente terzo a meno quattro e la capolista Real Cerretese. I nerazzurri pisani vengono da due pareggi di fila, gli unici due punti raccolti nelle ultime tre uscite, mentre la squadra di Petroni ha vinto sei delle ultime sette gare disputate, cedendo solo due settimane fa nel derby di Larciano. All’andata finì a reti bianche.

Nel raggruppamento B, invece, turno sulla carta agevole per il Montelupo, che sempre alle 15 sarà di scena a Livorno contro il fanalino di coda Armando Picchi. I labronici finora hanno vinto solo due partite, ma scenderanno in campo con il piglio di chi è quasi all’ultima spiaggia per evitare la retrocessione. Gli amaranto di Lucchesi dovranno quindi affrontare il match con il giusto atteggiamento per non rischiare di lasciare per strada punti importanti in chiave play-off, come per altro successo all’andata quando la gara finì 0-0.

Alla stessa ora al Neri di Castelfiorentino, invece, i gialloblu valdelsani ospitano il Centro Storico Lebowski, formazione fiorentina che staziona attualmente al quarto posto con la seconda difesa meno perforata del girone. Dopo due risultati positivi in trasferta il Castelfiorentino United può staccarsi ulteriormente dalla zona ‘calda’ della classifica. Nelle fila ospiti mancheranno gli squalificati Sternini e Giuntoli.

Si.Ci.