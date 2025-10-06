Promozione. Valsanterno nuova capolista. Il Gallo lotta ma deve piegarsi

Valsanterno

Gallo

VALSANTERNO: Nannetti, Castagnini, Pirazzoli, Sciuto (33’ st Valentini L.), Alpi, Fiengo, Abiba, Strazzari, Sona (33’ st Marashi), Galanti (45’ st Drei), Bali. All.: Benazzi.

GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Boschini (36’ st Melloni), Monti, Coraini, Malservisi (30’ st Dovesi), Nyezhentsev, Cottone, Lupusor (36’ st Lettieri), Pasquini (22’ st Mezzadri). All.: Zambrini.

Arbitro: Fanucci di Forlì.

Reti: 36’ pt Sona (V), 21’ st Coraini (G), 29’ st rig. Bali (V).

Note: ammoniti: Tucci (G), Boschini (G), Coraini (G).

ERANO PIÙ di cinque anni e mezzo che la Valsanterno non si ritrovava da sola in testa a un campionato. Un’attesa lunghissima, interrotta ieri con il successo casalingo per 2-1 sul Gallo che vale il sorpasso in vetta ai danni del Casumaro. La partita è stata a senso unico soprattutto nel primo tempo, con i padroni di casa a costruire occasioni a ripetizione. Già al 7’ Bali ha impegnato Barbieri con un tiro potente, mentre al 20’ ha fatto tremare il palo con un sinistro a incrociare. Il vantaggio è stato solo rimandato: al 34’ Castagnini ha crossato basso dalla destra, Sona ha inventato un colpo di tacco che Barbieri ha respinto e Fratti ha salvato sulla linea. Due minuti dopo, però, lo stesso Sona ha firmato l’1-0 con una splendida sforbiciata su assist di Bali. Nella ripresa il Gallo ha provato a uscire dal guscio, e alla prima vera occasione è arrivato l’inaspettato pari: al 21’, su un corner da sinistra, Coraini ha controllato in mischia e battuto Nannetti per l’1-1. La squadra di Benazzi non si è disunita e ha reagito con forza. Al 25’ Bali ha sfiorato la traversa su punizione, preludio al nuovo vantaggio. Al 29’ un contatto in area tra Monti e Alpi ha portato al rigore, trasformato con freddezza dallo stesso Bali per il 2-1.