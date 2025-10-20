Promozione. Valsetta Lagaro con più qualità, punisce di misura. Per il Masi Torello uno scivolone casalingo

Masi-Voghiera

Valsetta Lagaro

MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Benini, Di Domenico (23’ st Nardini), Nanfack, Baldon, Giberti (20’ st Barbieri), Mehdi, Maistrello, Maione, Sarto. A disposizione: Broccoli, Bationo, Mazzoni, Roveri, Ileba, Baglietti, Jawneh. All.: Ferrari.

VALSETTA LAGARO: Crocco, Badiani, Martini, Atzeni, Magagni (25’ st Aboutaoufik), Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (38’ st Filoni), Romeo, Billi (11’ st Pierucci). A disposizione: Lenzi, Licursi, Andrei, Simonazzi, Bondarenko, Tati. All.: Cati.

Arbitro: Mongiorgi di Bologna.

Rete: 9’ pt Adeyemi (V).

Note: ammoniti: Di Domenico (M), Baldon (M), Sarto (M), Magagni (V), Adeyemi (V), Billi (V). Espulsi: Baldon (M) al 8’ st, Sarto (M) al 15’ st.

Importante vittoria in trasferta per il Valsetta Lagaro, che passa di misura per il risultato di 0-1 sul campo del Masi Voghiera, nella sfida valida per la ottava giornata del girone C di Promozione. Primi minuti del match a senso unico, con gli ospiti del Valsetta che partono forte e tengono in mano il pallino del gioco. Al minuto 9 Romeo con un lancio preciso imbuca per Adeyemi, che si inserisce alle spalle della difesa di casa e con un morbido tocco d’esterno piede supera Straforini per la rete dello 0-1. Buona la reazione dei padroni di casa, che nei minuti successivi prendono sempre più campo. Al minuto 17 arriva l’occasione per il pareggio del Masi, con una punizione dal limite battuta in porta da Maione, su cui però arriva il provvidenziale intervento in tuffo di Crocco a chiudere lo specchio e mantenere la rete inviolata. Per la prima frazione è tutto. Al decimo della ripresa ancora Adeyemi recupera una palla su un’indecisione della difesa avversaria, si invola verso la porta e viene steso. Dal dischetto va lo stesso Adeyemi, che tira sulla traversa e sbaglia. Nei successivi minuti il Masi rimane in 9 uomini in seguito a due espulsioni a proprio sfavore. Nel finale arriva il massimo sforzo dei padroni di casa alla ricerca della rete che varrebbe il pareggio, ma al triplice fischio il risultato rimane invariato. Sono quindi 3 punti per il Valsetta Lagaro, che sale a quota 17 e aggancia il secondo posto in classifica, mentre rimangono fermi a quota 7 e in zona playout i padroni di casa del Masi Voghiera.