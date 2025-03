Promozione. Valsetta, solo pari con il Felsina. Il Bentivoglio risale ancora

Si fa sempre più avvincente la lotta in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Al termine della decima giornata di ritorno, la graduatoria parla di sei squadre in sette punti, con le ultime sette partite di campionato che si preannunciano scoppiettanti.

Alla capolista Mesola sono serviti 95 minuti per segnare il gol dell’1-0 ed avere così la meglio della Portuense Etrusca inguaiata in bagarre per non retrocedere. La seconda della classe Comacchiese ha regolato con un netto 3-1 il Consandolo mentre la terza Valsetta Lagaro non è riuscita ad andare oltre l’1-1, tra le mura amiche, contro il Felsina. Alle spalle di questo terzetto si sta facendo sempre più avanti il Bentivoglio che, grazie al successo interno per 2-1 contro il Faro Gaggio, si trova ora al quarto posto a cinque lunghezze dalla vetta. In quinta posizione vi è il Valsanterno che, nell’anticipo andato in scena in una sorta di acquitrino, è stato bloccato sul pari (1-1) dal Petroniano. Anche la sesta della classe Centese non è riuscita a centrare il bottino pieno visto che, sul campo del ritrovato Atletico Castenaso, ha pareggiato. Con il 3-0 sul Trebbo, lo strepitoso Msp ha centrato la settima vittoria nelle ultime otto ed è salito in settima posizione mentre il fanalino Junior Corticella ha impattato 0-0 sul campo dei X Martiri.