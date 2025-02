Promozione. Venuto regala tre punti preziosi al Pienza in trasferta

ALBERORO

0

PIENZA

1

ALBERORO: Benigni, Cacioli, Polvani, Gallorini, Bindi M., Cinini, Mattesini, Galantini, Bastianelli, Jaupaj, Mazzi. All. Franchi

PIENZA: Pelliccione, Berardi, Barbieri, Battistelli, Pinsuti, Bianciardi, Veliz Coccolo, Ajdini, Venuto, Vannini, Begnardi. All. Camillucci

Arbitro: Angileri di Empoli (Orlando e Amzil).

Reti: 61’ Venuto.

ALBERORO – Basta un gol a metà ripresa del bomber biancorosso Venuto al Pienza per sbancare il campo dell’Alberoro, scavalcando in classifica gli aretini e accorciando sulla zona playoff, al momento occupata, per quanto riguarda l’ultima posizione utile, dall’Audax Rufina. La gara dello stadio ‘Giuseppe Barbagli’ è stata equilibrata e ben giocata da due formazioni in salute che hanno provato a vincere. A spezzare l’equilibrio il gol di Venuto, con poi Pelliccione e compagni che hanno difeso con attenzione il prezioso vantaggio fino alla fine.