Promozione. Verdi spinge lo Jolo ma non basta. I padroni di casa pareggiano

FORTIS JUVENTUS: Tognoni, Giordani, Paoli D., Veraldi (60’ Vannuzzi) Giannelli, Visibelli, Becucci T. (75’ Macchinelli) Becucci D., Cicalini, Sitzia (Pecchioli) Bartolini. A disp.:Fiaschi, Paladini, Faye, Paoli P., Giusti, Cremonini, Pecchioli. All.:Morandi.

JOLO: Cuorvo, Melani (60’ Marchio) Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, D’Agati (75’ Rossi) Vannini, Tomberli (60’Borchi) Verdi (70’ Ruscillo) Rozzi. A disp.:Giusti, Bellandi, Rossi, Torcasso, Dialo, Lo Iacono. All.:Ambrosio.

Arbitro: Sara Schinco della sezione di Arezzo, coadiuvata da Jary Gambino di Prato e da Nicola Nevio Spiniello di Firenze.

Reti: 6’ Verdi, 41’ Visibelli.

Verdi ha portato in vantaggio lo Jolo, Visibelli ha ristabilito la parità. E così, gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono tornati da Borgo San Lorenzo con un punto. Un incontro messosi subito bene per i pratesi, considerando il vantaggio maturato dopo pochi minuti quando Verdi ha stoppato un traversone di Rozzi e concluso a rete di piatto.

Poco prima della fine del primo tempo, Visibelli ha sfruttato un’incertezza difensiva regolando i conti su calcio d’angolo. E nella ripresa, lo Jolo è riuscito a prendere in mano le redini del gioco ma non a trovare la stoccata decisiva per tornare avanti. Un risultato che permette se non altro a Cuorvo e compagni di salire ad 8 punti nella classifica del girone A, per una quota che vale attualmente il settimo posto in graduatoria.

E dopo un giorno di pausa necessario per staccare la spina e ricaricare le batterie, da domani bisognerà iniziare a pensare alla prossima sfida: domenica prossima, al Fantaccini arriverà il San Marco Avenza che ha solo un punto in meno del sodalizio pratese, e che sarà determinato a tentare il colpaccio.

"Un pareggio che a conti fatti accontenta tutti – ha commentato il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio – anche se forse ci va stretto, perché a mio avviso abbiamo giocato meglio dei nostri rivali. Questo, ad ogni modo, è il calcio: prendiamo il punto e continuiamo a lavorare".

Giovanni Fiorentino