Promozione. Viaccia e Maliseti, sfide al cardiopalma

Non c’è un attimo di respiro nel girone A di Promozione per le due pratesi. Si torna in campo oggi per il turno infrasettimanale valido come 26esima giornata (la nona di ritorno) e Viaccia e Maliseti Seano avranno a che fare con due sfide casalinghe da prendere decisamente con le molle. Il Maliseti Seano, oggi pomeriggio alle 15, ospiterà al "Comunale" di via Caduti senza croce la Lunigiana Pontremolese, seconda forza del raggruppamento a quota 42 punti e a 3 lunghezze dalla capolista Viareggio. Una sfida sulla carta da ‘mission impossible’ per i ragazzi di mister Di Vivona, impegnati nel cercare di evitare la retrocessione diretta dal basso del penultimo posto in classifica a quota 14 punti. "Partita difficilissima, contro una squadra attrezzata e in corsa per vincere il campionato – commenta Simone Bardazzi, direttore generale del Maliseti Seano –. Giocare così tante partite ravvicinate, con i soliti problemi di organico, per noi sarà ancora più difficile. Per fortuna abbiamo un ottimo settore giovanile a cui attingere in caso di necessità. Ce la siamo sempre giocata con tutti alla pari, lotteremo fino alla fine della stagione". Il Viaccia, al contrario, questa sera alle 20.30 ospiterà al "Nelli" la Lampo Meridien, squadra che in classifica precede i pratesi di sole tre lunghezze con 34 punti. Uno scontro che potrebbe risultare fondamentale per gli uomini di mister Ambrosio per cercare di mettersi al sicuro da inutili patemi d’animo di fine stagione e per guadagnare distanza di sicurezza sulla zona play out. "Settimana impegnativa ma cruciale. Tre partite in sette giorni che diranno molto sul prosieguo della stagione – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia –. Giochiamo con una squadra che ad inizio anno aveva altre ambizioni rispetto all’attuale classifica. Dobbiamo dare il 100% per provare ad ottenere un risultato positivo e per cercare di ottenere una classifica più tranquilla". Nelle fila del Viaccia rientreranno Melani e Tomberli dalla squalifica, mentre mancheranno gli infortunati Bastogi e Ferroni.

L.M.