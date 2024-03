Promozione. Viaccia, match a reti inviolate . Un pari che fa sperare i pratesi

Castel. Garfagnana

0

Viaccia

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Labozzetta, Casci, Inglese, Biagioni R., Romiti, Biagioni L., Camaiani, Bartolomei, Babboni, Grassi, Benedetti. A disp.: Mariani, Filippelli, Bertoli, Santelli, Fanani, Giusti, Baroncini, Tersigni, Monti. All.: Pisciotta.

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Carlesi, Ferroni, Michelozzi, Medini, Tomberli, Rozzi, Sforzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli E., Maiolino, Querci, Wahabi, Servillo, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

Arbitro: Sorvillo di Piombino.

Note: 55’ espulso Rozzi.

Un punto conquistato con le unghie e con i denti, in inferiorità numerica per gran parte della ripresa, dal Viaccia sul campo del Castelnuovo Garfagnana. Un pareggio che fa salire i pratesi a quota 32 punti nel girone A di Promozione, non ancora del tutto al sicuro in ottica play out, ma comunque ben saldi visto il divario con le inseguitrici. Nel primo tempo succede poco o niente. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma senza creare particolari pericoli dalle parti dei rispettivi portieri. Solo un paio di insidie, una per parte, sugli sviluppi di altrettanti calci d’angolo.

Si va quindi al riposo con il risultato ancorato sullo 0-0. Nella ripresa la partita si anima. Al 52’ ci prova subitola squadra di casa con un tiro di Babboni deviato sulla traversa. Due minuti dopo Bartolomei chiama all’intervento l’attento Biancalani, che poi cerca immediatamente il lancio lungo, spizzata di Tomberli che libera Rozzi al tiro, a lato non di molto.

Al termine dell’azione lo stesso Rozzi chiede con forza il corner e l’arbitro lo espelle, forse per qualche parola di troppo. Viaccia in inferiorità numerica per i restanti 35’ più recupero.

La formazione di mister Ambrosio riesce comunque a resistere ai tentativi del Castelnuovo Garfagnana e, anzi, all’88’ va vicino al gol vittoria con un gran tiro da fuori di Fedele che si stampa sul palo. Il risultato comunque non cambia più e alla fine il punto guadagnato è più che buono per la formazione ospite.

L.M.