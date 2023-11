Promozione. Viareggio primo ma in ansia per Bertacca. Il Pietrasanta cresce... e ritrova Genovali

Weekend da incorniciare per le due versiliesi di Promozione, col Pietrasanta che sabato è andato ad imporsi in rimonta 2-1 sul campo della ora ex capolista Real Cerretese e col Viareggio che domenica invece ha espugnato 3-0 il sintetico della San Marco Avenza mantenendo così la testa della classifica in coabitazione con il San Piero a Sieve (che però ha una partita in più rispetto alle zebre dovendo ancora osservare il turno di riposo). E nella prossima giornata (la 12ª) ci sarà il big-match Viareggio-Pontremolese (che sfida nella sfida tra bomber: Brega Vs. Petracci): sarà prima contro seconda (21 punti contro 20: avendo entrambe già riposato), nell’anticipo del sabato (18 novembre) al Marco Polo. Mentre contro la San Marco domenica prossima ci giocherà il Pietrasanta.

Qui Viareggio. L’uomo del momento in casa bianconera è Cristian Brega (doppietta pregevole per lui ad Avenza... e fanno 6 centri stagionali). L’allenatore Stefano Santini commenta così il 3-0 in terra carrarina: "Sono contento di tanti aspetti visti in questa partita, ma non ancora del gioco. L’atteggiamento è stato giusto ed i subentrati hanno avuto un buon impatto sul match. La preoccupazione è per l’infortunio di Luca Bertacca che si aggiunge a quello pesante di Stefano Marinai. Noi dobbiamo continuare ad allenarci bene riportando il lavoro della settimana in campo la domenica".

Qui Pietrasanta. L’uomo del momento in casa biancoceleste è Aurelio Falorni (per lui 5 sigilli stagionali di cui 4 solo nelle ultime 3 partite giocate). Il tecnico Massimiliano Bucci dopo la lunga squalifica ritroverà finalmente Gianmarco Genovali al centro in difesa. Intanto si gode i 7 punti fatti nelle ultime 3 partite che hanno rilanciato le ambizioni pietrasantine almeno in chiave playoff. Sul fronte campo invece lo stadio “XIX Settembre“ non è ancora a disposizione per cui anche la prossima gara casalinga sarà sul sintetico del “Pedonese“.