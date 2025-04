Promozione: Vis Nova e Seregno si giocano la promozione in Eccellenza

Siamo finalmente giunti alla resa dei conti nel campionato di Promozione. Dopo tante chiacchiere oggi sapremo chi tra la Vis Nova, esclusa dai pronostici di inizio anno, e il Seregno, fin da subito indicata tra le favorite, sarà direttamente promosso in Eccellenza. La capolista di Giussano vanta un punto di vantaggio ma oggi avrà l’impegno più gravoso in casa contro l’AC Lissone (priva però del suo bomber, squalificato, Michele Cesana), già certa dei playoff anche in caso di ko ma in lotta con lo Speranza Agrate, impegnata a Biassono, per il terzo posto.

Sicuramente più agevole invece l’ultimo ostacolo degli azzurri attesi da un Cavenago già retrocesso e con qualche assenza per squalifica. Come del resto l’undici di Avella che sarà privo di Lozza e di Giambrone. Ma sulla carta non ci dovrebbe essere partita. A Seregno cresce l’attesa, c’erano gli ultras al campo a caricare la squadra all’ultima seduta di allenamento. Tutto dipende da quello che accadrà al campo sportivo “Stefano Borgonovo“ con Raspelli che recupera Morotti rispetto l’ultima uscita. Ultimo match della Concorezzese con l’attuale gestione societaria, salva e attesa sul campo del Cantù San Paolo, mentre per il Lesmo, quinto ma fuori dal discorso playoff per l’ampia “forbice“ sulla seconda, gioca a Civate.

Ro.San.