Promozione, vittoria 1-0 ma l’Affrico scappa. Sale il Montagnano. Testini di corto muso . La Sansovino non molla

Resta di cinque punti il distacco tra la capolista Affrico e la Sansovinodi Testini. E pensare che la prima della classe in casa della Chiantigiana è andata sotto per ben due volte, ma per due volte ha trovato il pari e poi l’allungo decisivo all’85’ con Amoddio. La Sansovino ha fatto il suo: vittoria di misura per 1-0 con rete di Mirante a Torrenieri in quello che sarà il copione da seguire fino al termine della stagione. Gli arancioblù devono vincere puntando e sperando nei passi falsi della capolista. Dietro al tandem c’è il Grassina che batte 2-0 il Subbiano, quindi il Montagnano di Andrea Laurenzi. I torelli della Valdichiana vincono ancora con il gol di Luconi al 41’ in casa contro la Settignanese e dopo aver mollato la zona playout adesso si ritrovano in ballo sul trenino playoff. Fa festa anche l’Alberoro. I ragazzi di Bernacchia passano per 3-0 in casa del Lucignano di Gennaioli con i gol di Scatizzi, Bastianelli e Bernacchia (figlio), tutti nella ripresa. L’Alberoro allunga sulla zona rossa, il Lucignano è ultimo perchè il Pienza perde in casa contro il Fiesole ma il Casentino Academy scivola per 1-0 contro il Montalcino che allunga sul Lucignano. Nell’anticipo del sabato da segnalare il pari a reti bianche tra Torrita e Antella che va sicuramente bene ai senesi.