Promozione. Vittoria scacciacrisi per il Lampo Meridien. Esordio perfetto per il traghettatore Bartolozzi

Marginone 20000Lampo Meridien1

MARGINONE 2000: Morini, Puccini, Casali, Lavorini, Conte, Bandoni, Carlini, Cesaretti, Cortesi, Ricci (19’ st Papagna) Bellandi (43’ st Sheta). A disp. Tognarelli, Carmignani, Mangio, Ratti, Del Pistoia, Rotunno. All. Moretti.

LAMPO MERIDIEN: Costa, Simi, Benassi, Viti, Del Sorbo, Zingarello (37’ st Notarelli), Boghean, Di Vito, Pirone (13’ st Biagioni) Mercugliano (13’ st Bitep), Ferrucci N. A disp. Bicchieri, Benvenuti, Dingozi, Vitolo, Ferrucci L. All.: Bartolozzi.

Arbitro: Fracasso di Pisa.Marcatore: 31’ ZingarelloNote: al 45’ st Biagioni ha sbagliato un rigore.

Il Lampo Meridien espugna il difficile campo del Margione d ottiene una vittoria importate per la sua classifica generale. Ha infatti ottenuto un successo sul campo di una diretta concorrente per evitare di giocare gli spareggi dei playout, il miglio risultato che ci si poteva attendere in una domenica che per la Lampo era davvero difficile. Con questi tre punti adesso la situazione in classifica è decisamente migliorata. Esordio quindi più che positivo per il nuovo tecnico Marco Bartolozzi, che in settimana ha sostituito sulla panchina del Lampo Meridien il dimissionario Federico Magrini. Adesso è da capire se la dirigenza continuerà a dare fiducia a Bartolozzi, confermandolo alla guida della squadra, oppure se opterà per un allenatore più navigato per concludere questa stagione.

Contro il Marginone la vittoria è stata meritata. Gli ospiti sono passati in vantaggio con una bella rete di Zingarello. Poi per il resto della gara la squadra di mister Bartolozzi ha controllato senza problemi la reazione degli avversari, portando al termine il vantaggio realizzato dal difensore Zingarello. All’ultimo minuto della gara il Lampo Meridien poteva raddoppiare su calcio di rigore, concesso per un fallo commesso su Biagioni. Lo stesso giocatore si è incaricato di tirarlo, ma lo ha sbagliato.

Massimo Mancini