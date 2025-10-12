Promozione. X Martiri, decide il gol di Felice. Il Masi Torello deve arrendersi
Finale acceso con l’espulsione di Pallara, ma il risultato non cambia a favore dei porottesi.
x martiri
1
masi torello
0
X MARTIRI: Aleotti, Artioli, Breveglieri, Meli, Aguiari, Pallara, Gjoni, Panzetta, Manfredini, Felice, De Angelis. Allenatore: Bolognesi
MASI TORELLO: Broccoli, Ghali, Sarto, Di Domenico, Nanfack Dongmo, Barbieri, Giberti, Mazzoni, Maistrello, Maione, Mehdi. Allenatore: Ferrari
Arbitro: Bellini di Modena
Marcatori: 60’ Felice (XM)
Note: espulso per doppia ammonizione Pallara.
Nel derby a essere ‘Felice’ è la X Martiri. Al comunale di Porotto, gremito di tifosi di entrambe le squadre, partita che si sblocca nella ripresa a favore dei biancazzurri padroni di casa. Nel primo tempo partono forte gli ospiti in maglia verde, al 2’ azione centrale di Maione per Maistrello in area, tiro respinto da Aleotti e poi allontanato dalla difesa bianco azzurra. Al 30’ arriva la prima conclusione verso la porta per i padroni di casa con Gjoni, parata in presa da Broccoli. Al 35’ ancora la X Martiri, deviazione in area di Manfredini, che termina a lato. Nella ripresa al 60’ rete della X Martiri: è ancora Felice protagonista con una conclusione che supera Broccoli. La partita si accende, arriva la seconda ammonizione per Pallara, che lascia la propria squadra in inferiorità numerica, ma il Masi non ne approfitta.
Mario Tosatti
