Promozione. X Martiri, derby con la Centese. Gallo, gara salvezza col Bentivoglio

Nel girone C di Promozione spicca il derby tra due delle formazioni più in forma del momento: a Porotto si gioca X Martiri-Centese, una sfida che sa di alta classifica e che potrebbe dare a chi vince un’ulteriore spinta per giocarsi un posto nei piani alti. Le due squadre sono separate da appena un punto ed arrivano da periodi simili sul piano dei risultati e delle prestazioni: la X Martiri fa dell’imperforabile retroguardia e dell’organizzazione in campo le sue doti principali, mentre la Centese ha ingranato la marcia nell’ultimo mese con tre successi consecutivi che l’hanno portata a ridosso della zona playoff.

Scontro al vertice pure per il Casumaro, che dopo il pareggio proprio con la X Martiri, sarà di scena sul campo del Valsetta Lagaro, compagine seconda in classifica: una vittoria consentirebbe alle ‘lumache’ di mettere la freccia e di sorpassare i bolognesi, agguantando così la seconda piazza alle spalle del Valsanterno, impegnato in casa contro il Felsina.

Anche il Masi vuole dare continuità al successo nel derby col Gallo, e quest’oggi i ‘torelli’ saranno impegnati sul complicato campo del Petroniano Idea Calcio, formazione che precede i ferraresi in classifica di appena un punto.

Inusuale scontro salvezza a Gallo, dove gli amaranto affrontano un Bentivoglio in piena crisi, che alla vigilia era accreditata come una delle favorite ed invece ha messo insieme appena 5 punti in otto partite. Sono sei invece quelli raccolti dal Gallo nelle ultime tre gare.