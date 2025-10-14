Promozione. X Martiri e Centese risalgono. Gallo, un punto che fa morale

Il settimo turno del girone C di Promozione ha sorriso a Centese e X Martiri, rispettivamente vittoriose nei derby con Casumaro e Masi Torello Voghiera. Girandola di emozioni al "G&G Stadium", con la truppa di mister Di Ruocco che ha centrato la seconda affermazione stagionale grazie alla tripletta di Bonacorsi, al cospetto di un Casumaro mai domo – capace di rimontare dal 4-1 al 4-3 – ma alla fine sconfitto e staccatosi momentaneamente dalla vetta occupata dal Valsanterno. Batte un colpo invece la Centese, che dopo quattro pareggi in sei partite, trova tre punti importanti che la rilanciano nelle zone più nobili della classifica, a ridosso dei playoff. E a proposito di playoff, il terzo successo consecutivo ha portato la X Martiri appaiata proprio al Casumaro, a quota 13 punti: nel derby col Masi i porottesi sono stati più cinici e hanno potuto festeggiare grazie alla rete decisiva di Felice. In realtà però i ‘torelli’ non ne escono assolutamente ridimensionati, perché hanno dimostrato un’altra volta di tenere il passo delle avversarie, e continuando con questo spirito la salvezza appare un obiettivo alla portata. Un punticino importante lo trova il Gallo, che in casa rimonta allo svantaggio iniziale contro lo Sparta Castelbolognese, e riacciuffa il pari a cinque minuti dal termine grazie alla rete di Berto. Gli amaranto muovono così la classifica ma rimangono al penultimo posto ancora a secco di vittorie, con soli due punti conquistati ed in piena zona playout. Il prossimo turno vedrà lo scontro al vertice tra Casumaro e Faro Gaggio Montano, mentre la X Martiri farà visita ad un Bentivoglio ancora sulla strada della guarigione; il Masi ospiterà il Valsetta Lagaro al "Villani", trasferta ostica sul campo del Felsina per il Gallo. La Centese osserverà invece il turno di riposo.

j.c.