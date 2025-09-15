Promozione. X Martiri e Valsanterno non sfondano, a Porotto finisce con un nulla di fatto

x martiri

0

valsanterno

0

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Artioli (82’ Gjoni), Meli, De Cristofaro, Aguiari, Firma (62’ Bini), Panzetta, Zardi, Felice, Breveglieri. Allenatore: Bolognesi

VALSANTERNO: Bracchetti, Commissari (88’ Valentini C.), Valentini L. (65’ Fiengo), Pirazzoli, Alpi, Zaganelli, Abiba (84’ Maraschi), Strazzari (52’ Sciuto), Sona (80’ Fisconi), Galanti, Bali. Allenatore: Benazzi

Arbitro: Carlo Giardino della sezione di Modena Note: ammoniti per la X Martiri De Cristofaro e Aguiari, per il Valsanterno 2009 Sona.

La X Martiri sbatte contro il muro del Valsanterno e ‘muove’ la classifica. Al comunale di Porotto la formazione di mister Bolognesi, dopo la sconfitta in trasferta nell’ultimo turno, era chiamata al riscatto tra le mura amiche. Nel primo tempo i bianco azzurri provano con qualche conclusione da fuori, ma senza impensierire il portiere Bracchetti. La formazione bolognese si porta in avanti con qualche ripartenza, ma senza incidere in fase offensiva. Nella ripresa il copione tattico non cambia, infatti permane un equilibrio. Le due formazioni in campo non riescono a sbloccare la partita, con alcune azioni offensive dei bianco azzurri di mister Bolognesi, ma attento è in porta Bracchetti per il Valsanterno. Sul fronte opposto il portiere di casa Aleotti viene impegnato in alcuni interventi, ma senza particolari pericoli. Nel finale della partita altro forcing dei padroni di casa, ma senza trovare la sospirata rete del vantaggio, che sarebbe stato meritato. Il direttore di gara fischia così la fine, con il risultato che non cambia e termina senza nessuna rete. La X Martiri così conquista un solo punto e si porta a quattro punti in classifica nel campionato di promozione girone C. Mario Tosatti