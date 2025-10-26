Promozione. X Martiri lanciatissima a Porotto contro Msp. Gallo col Granamica, Centese in Appennino

Tutte in campo alle 14.30 le cinque ferraresi impegnate nel girone C di Promozione.

Appaiate in piena zona playoff a quota 16 punti, Casumaro e X Martiri vanno alla ricerca di un altro risultato positivo per dar seguito al buon momento.

Trasferta a Castelfranco Emilia per le ‘lumache’, brave a mettere da parte il ko nel derby con la Centese rimettendosi subito in marcia nello scontro diretto con il Faro Gaggio Montano; oggi, contro una squadra in lotta per la salvezza reduce da una sola vittoria in sette partite, l’opportunità per mettere pressione alle battistrada, col Valsanterno che tra l’altro osserverà il turno di riposo.

Impegno casalingo invece per la X Martiri, la squadra più in forma del girone con quattro vittorie di fila, attesa dal match scorbutico contro un Msp rinfrancato dal netto successo per 5-1 ai danni della Virtus Castelfranco. Torna in campo la Centese a distanza di due settimane dall’affermazione con il Casumaro, e lo fa sul difficile campo del Faro, che nonostante il ko di Casumaro resta comunque una delle squadre più accreditate.

Sulle montagne di Gaggio l’undici di Di Ruocco cercherà un’altra prova positiva per dare un po’ di continuità ed iscriversi definitivamente alla corsa per un posto nei playoff.

In zona salvezza incroci importanti per Masi Torello Voghiera e Gallo: la truppa di mister Ferrari ha necessità di fare punti e sarà di scena a Castenaso contro l’Atletico, formazione che precede i ‘torelli’ di appena tre lunghezze in classifica.

Fondamentale scontro casalingo per il Gallo, che attende un Granamica ultimo ma in ripresa nelle ultime gare dopo un avvio davvero complicato: gli amaranto, dopo aver centrato il primo successo domenica scorsa sul campo del Felsina, vogliono sfruttare l’entusiasmo della prima vittoria e puntano ad un ulteriore risultato positivo. E mercoledì tutti di nuovo in campo per il turno infrasettimanale.

j. c.