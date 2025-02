Promozione. Young, Pignatelli è il vice di Riccipetitoni

Manuel Pignatelli è il nuovo vice allenatore dello Young Santarcangelo. I gialloblù hanno scelto un tecnico pugliese come secondo di mister Riccipetitoni, appena subentato all’esonerato Bianchi. "Pignatelli – dicono dal club clementino – vanta una carriera ricca e variegata tra squadre professionistiche e dilettantistiche, avendo allenato in serie D, Eccellenza e Promozione, oltre a ruoli di prestigio anche nel calcio femminile partecipando a competizioni di rilievo come la Supercoppa Italiana e la Women’s Champions League. "Ho scelto Santarcangelo – dice Pignatelli – per le persone che ci sono dietro questo progetto e per il modo di interpretare il calcio. È un vanto e una crescita far parte di questa società. Posso imparare ed essere una risorsa per il mister, affiancandolo e dando la mia impronta allo staff tecnico".