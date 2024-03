Promozione. Zebre senza gioco e ancora sconfitte in trasferta a Cerreto

REAL CERRETESE

1

VIAREGGIO

0

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Fioravanti, Lamberti, Mordagà, Fedi, Nieri, Masoni, Bouhafa, Menconi. All. Andrea Petroni.

VIAREGGIO: Carpita, C. Belluomini, Sapienza, Pizza, Ricci, Bertacca, Ceciarini, Fazzini, Brega, Marinai, Chicchiarelli. All. Stefano Santini.

Arbitro: Macca di Pisa.

Rete: 12’ pt Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Delude ancora il Viareggio a livello di gioco. Le zebre perdono per la seconda trasferta di fila di misura 1-0. Dopo la caduta di domenica scorsa a Larciano ieri la sconfitta è arrivata sul campo della Real Cerretese... che pure sembrava in crisi di risultati e che invece si è rialzata, col gol-partita del suo Bouhafa. Le zebre poi sbagliano un rigore con Marinai (parato da Battini). Ora per vincere il campionato mancano 21 punti da fare in 9 partite per i bianconeri (che avranno i recuperi con il Monsummano sabato 23 marzo e con il San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo) a 7 giornate dalla fine.