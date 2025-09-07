Promozione,ore 15.30: il faro gaggio ci prova con lo sparta castelbolognese. L’Atletico Castenaso esordisce contro il neopromosso Gallo

Anche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la seconda giornata di andata. Come è ormai noto, le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria sono state inserite nel girone C assieme a cinque ferraresi, due imolesi, una ravennate e una modenese. Trattandosi di raggruppamenti a 17 (la riduzione da 18 a 17 è stata disposta quest’anno dal Crer in vista del definitivo passaggio a 16 in programma nel 2026-2027), ogni giornata prevede un turno di riposo e, ad assistere da spettatrice a questo secondo turno, sarà la favorita Bentivoglio che, dopo essere stata incredibilmente sconfitta all’esordio dal Masi Torello Voghiera, non avrà la possibilità, almeno per il momento, di riscattarsi.

Ad approfittare di questa ‘sosta forzata’ del Bentivoglio ci proveranno Valsetta Lagaro, Msp e Faro Gaggio, impegnate in trasferta rispettivamente contro Petroniano, Masi Torello e Sparta Castelbolognese. Felsina e Granamica ospiteranno rispettivamente Centese e Casumaro mentre l’Atletico Castenaso, che ha riposato in occasione della prima giornata, debutterà sul terreno di gioco del neopromosso Gallo.