Prosperi: "Primo tempo ottimo per la Pianese. Pareggio meritato, ma meritavamo di più"

Un pareggio prezioso quello conquistato dalla Pianese sul campo del Grosseto. Grazie alla rete di Alagia, che ha risposto al vantaggio di Marzierli, i bianconeri sono riusciti a tenere a distanza (7 punti) una delle prime candidate alla promozione e al sicuro il primato, con il Seravezza Pozzi a -1. Una prova di cuore e di carattere quella delle zebrette. "Siamo in vetta – ha detto il tecnico Fabio Prosperi – ma ci sono squadre che hanno obiettivi diversi dai nostri, altrimenti distorciamo la realtà. La realtà è che ci sono società che hanno speso il doppio, se non il triplo della Pianese. Detto questo, sono contento della prestazione. Abbiamo giocato un primo tempo ottimo, di personalità e aggressivo, in cui meritavamo di andare sull’1-0, un piccolo rammarico. Invece siamo passati in svantaggio. Marzierli ha realizzato un grandissimo gol su un episodio che andrebbe rivisto perché viziato da un fallo su Simeoni abbastanza evidente. Cose che succedono". "Poi il Grosseto non ha più tirato in porta – ha aggiunto il mister –, mentre noi abbiamo centrato un palo e avuto un’occasione da zero metri. Credo quindi che il pareggio sia meritato, ma che meritavamo qualcosina in più. Abbiamo tenuto il campo, in casa della favorita, in maniera ottimale". Prosperi ha quindi spiegato la scelta di spostare Boccadamo a destra. "Avevamo il 2005 Morgantini fuori per squalifica – le sue parole – e ho deciso di rischiare Papini che era all’esordio e che ha giocato veramente bene, per attaccare il Grosseto con due giocatori offensivi come Boccadamo e Alagia, lasciando tre attaccanti davanti. Dovevo provarci, perché vedevo che la squadra non stava rischiando nulla. Potevamo prendere gol, ma non ho mai avuto la percezione di poter subire il secondo gol. Dietro i ragazzi hanno fatto benissimo". "Nel primo tempo abbiamo rischiato un po’ – ha affermato il tecnico del Grosseto Vitaliano Bonuccelli –, ma abbiamo avuto due palle gol più facili da sbagliare che trasformare. Nella ripresa siamo passati in vantaggio ma abbiamo commesso il solito errore di non essere compatti, il risultato è giusto".