Prospettive. Obiettivo vicino. Poi sarà tempo di programmare

La linea del traguardo è vicina, forse vicinissima. Ma anche se non potesse festeggiare domenica la promozione in serie D sarà comunque solo questione di tempo. Per questo il Siena Fc sta già iniziando a pensare alla prossima stagione, che sarà sicuramente più complicata rispetto a quella attuale, decisamente trionfale oltre le più rosee aspettative. Il presidente e patron Simone Giacomini di recente ha chiesto sostegno alla città, soprattutto in termini di infrastrutture visto che la preoccupazione per la grana stadio Franchi e campo dell’Acquacalda è tutt’altro che risolta e anche qualora la situazione legata alla concessione dell’Acr Siena col Comune per il Rastrello venisse meno le istituzioni cittadine dovrebbero fare, come nel caso del PalaEstra, immediati e ingenti lavori di messa in sicurezza della tribuna coperta. Rebus dei campi a parte Giacomini anche grazie ai suoi interessi professionali a Dubai starebbe cercando nuovi partner commerciali per rendere il progetto bianconero vincente anche in D. Ma tutto resta collegato al sostegno che si attende di ricevere dal Comune, altrimenti potrebbe essere costretto a ridimensionare l’idea di tentare di tornare nei professionisti nel minore tempo possibile.