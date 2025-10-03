Prossimo turno. Domenica ai Mamri gli azzurri sfidano la Juve Stabia

Domenica lo stadio dei Marmi si riaccenderà di nuovo le luci per la disputa della seconda gara nel giro di pochi giorni. Alle ore 150 è in programma, infatti, il match interno contro la Juve Stabia che anche quest’anno si sta confermando come una delle formazioni più performanti della Serie B. Le vespe restano una delle cinque formazioni ancora imbattute del torneo e fin qui hanno raccolto 10 punti in 6 gare. Fuori casa i campani hanno avuto un rendimento molto simile a quello degli apuani ottenendo 5 punti in 3 partite. Hanno, infatti, pareggiato a Catanzaro (2-2) e vinto a La Spezia (1-3) e ottenuto un altro pari a Chiavari (1-1). Così come lo scorso anno c’è da attendere un esodo di tifosi da Castellammare di Stabia. Allora ne arrivarono 550 in Toscana e se ne aspetta un numero analogo.

Con la chiusura della Curva Nord “Lauro Perini“, dove sono iniziati i lavori di rifacimento, la capienza dello stadio dei Marmi si è ridotta a 3200 spettatori di cui 2580 posti riservati al pubblico di casa. Mercoledì contro il Modena ne sono rimasti invenduti 78. La speranza è con la Juve Stabia si riesca ad arrivare al tutto esaurito. La squadra, intanto, già ieri è tornata a fare qualcosa sul campo. Con Illanes, Hasa e Distefano recuperati il mister pugliese dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione e ci sarà grande concorrenza per guadagnarsi una maglia da titolare ma anche per la panchina. Mercoledì a sorpresa sono rimasti fuori due giocatori del calibro di Salamon ed Arena, oltre ad Accornero, a dimostrazione che Calabro non guarda in faccia a nessuno.