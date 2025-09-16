Prova da applausi. Buratti: "Trodica ben messo in campo. A Jesi non abbiamo corso nessun rischio»

"Un Trodica ben messo in campo ha saputo gestire le differenti fasi della gara senza rischiare nulla e sfruttando i momenti giusti per chiudere il discorso". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, tira le somme al termine della partita a Jesi da dove la formazione è tornata a casa con i 3 punti. "A me – aggiunge – è piaciuta la compattezza della squadra che ci ha permesso di non correre pericoli e di non commettere sbavature. Sin dall’inizio conoscevo bene le potenzialità dell’attacco, c’era da perfezionare la fase difensiva e da sistemare l’assetto di squadra: tutto ciò è avvenuto a Jesi". Il tecnico chiede ancora qualcosa in più. "Non siamo ancora reattivi e brillanti come saremo tra tre settimane, a Jesi c’era da vincere e lo abbiamo fatto con una prestazione convincente". Domenica arriverà la Fermana. "Un’altra piazza storica, affrontare simili realtà è un motivo di orgoglio per noi perché vuol dire che stiamo facendo qualcosa di importante. I canarini hanno iniziato la preparazione dopo di noi e magari potranno stare indietro, però stanno dimostrando di essere una realtà ostica". E domani a Tolentino per la Coppa Italia dove all’andata i cremisi hanno vinto 1-4. "Non ci diamo per vinti, anche noi possiamo segnare 4 gol come sono riusciti a fare loro. Sarà un Trodica spregiudicato non avendo più nulla da perdere".