Prova di forza dell’Asta contro la Sinalunghese. La doppietta di Dieme decide il risultato

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Cinelli, Di Renzone, Grassini, Bardotti; Uznanski (28’ st Pugliese), Ceccatelli, Guidarelli; Discepolo (45’ st Monterosso), Dieme, Doka (32’ st Jrad). Panchina: Cicali, Russo, Cappelli, Appiani, Bianchi. All.: Bartoli.

SINALUNGHESE (4-2-3-1): Marini; Canapini (15’ st Cicali), Ferrante, Corsetti, Celestini (45’ st Ghini); Ibojo, Salvestroni (45’ st Landi); Bardelli, Ajdini, Bucaletti; Fiaschi. Panchina: Scaccini, Della Lena, Viligiardi, Iasparrone, Zacchei, Palazzi. All.: Pezzatini.

Arbitro: Martini di Arezzo (Pancioni ed Evangelisti).

Reti: 11’ pt e 42’ st rig. Dieme (A); 9’ st Bardelli (S).

Note: ammoniti: Guidarelli (A), Fiaschi (S), Cinelli (A). espulso: 5’ st Ceccatelli (A) per doppia ammnizione.

MONTERIGGIONI – Finisce 2-1 il derby tra Asta e Sinalunghese: per i padroni di casa, con l’uomo in meno per tutto il secondo tempo, tre punti preziosi, firmati Dieme, in ottica classifica. Per la squadra di Pezzatini un inciampo che la costringe a guardare nello specchietto retrovisore. La partita inizia a ritmi alti e il vantaggio arancioblu arriva dopo 10 minuti: Discepolo cambia gioco per Doka, l’attaccante conclude, sulla respinta il tap-in di Dieme vale l’1-0. La Sinalunghese prova a ristabilire la parità e nel recupero della prima frazione solo un grande intervento di Anselmi nega la gioia del gol a Fiaschi, già pericoloso qualche giro di lancette prima. A cinque minuti dall’inizio della ripresa, Ceccatelli rimedia il secondo giallo e deve rientrare negli spogliatoi. La Sinalunghese sfrutta la superiorità numerica e Bardelli, sugli sviluppi di una rimessa laterale, fa 1-1. Con il risultato in parità e con l’uomo in meno l’Asta si chiude dietro per evitare il peggio ma, proprio quando i rossoblù sembrano in pieno controllo del match, su un cross di Bardotti il direttore di gara indica il dischetto (fallo di mano in area). Dieme, dagli undici metri, non sbaglia, la sua doppietta vale il sorpasso. Gli arancioblu forti del ritrovato vantaggio, serrano nuovamente le fila e i ragazzi di Pezzatini non riescono ad arrivare più al tiro fino al triplice fischio dell’arbitro. L’Asta riscatta così l’amarissima sconfitta dello scorso turno contro il Firenze Ovest, la Sinalunghese deve leccarsi le ferite, con l’ultima vittoria lontana sette giornate.