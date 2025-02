Prova di forza delle zebre. Castelnuovo, il ko fa male

viareggio

2

castelnuovo G.

0

VIAREGGIO: Carpita; Bellini, Ricci, Bertacca (28’ st Nannetti), Bertelli, Baracchini, Belluomini, Ricci, Gho; Morelli, Bibaj. All. Amoroso.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Nucci; Fall, Filippi, Rossi, Ramacciotti (32’ pt Tocci); Magera (15’ st Feuzzetti), Grassi, Cecchini, El Hadoui, Camaiani (15’ st Micchi); Campani (37’ st Catoi). All. Vangioni.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia (Laci e Dore).

Marcatori: 28’ pt autogol Fall; 9’ st Baracchini.

Note: ammoniti Bibaj e Belluomini.

VIAREGGIO – Praticità e concretezza. I maggiori difetti di ciò che aveva limitato il Viareggio fino ad oggi, svaniscono in un pomeriggio di inizio febbraio contro il Castelnuovo Garfagnana. La formazione di Vangioni, dal canto suo, era arrivata in Versilia con l’idea di non perdere altro terreno dalla capolista Camaiore e invece subisce una pesante sconfitta. L’autogol nel primo tempo di Fall ha probabilmente complicato i piani di Vangioni e indirizzato la gara a favore dei bianconeri di casa.

Partita che inizia con il Viareggio subito in avanti e subito pericoloso, con il colpo di testa di Baracchini e la girata di Morelli, ma in entrambi i casi il portiere Nucci dimostra di essere in giornata. Al 21’, dopo un primo tentativo alto e dalla distanza garfagnino con Camaiani, arriva la terza occasione fallita dai padroni di casa, stavolta con Morelli che calcia alto da favorevole posizione. Fallite tre chiare occasioni, stavolta però la Dea bendata strizza l’occhio ai bianconeri. Al 28’ Bibaj scende sulla destra ed entra in area, traversone rasoterra dentro che, inopinatamente, Fall intercetta deviando nella propria porta. È l’1-0 che il Viareggio merita, dominando il gioco sulle fasce, e sempre da un’azione sull’esterno Gho cerca Morelli che allarga troppo la deviazione area.

La ripresa riparte con i bianconeri ancora ispirati. È il 9’ quando Baracchini verticalizza per Morelli che entra in area e mette dentro, sulla carta respinta si avventa ancora Baracchini ed il 2-0 è servito. Da lì alla fine è un controllo bianconero. Carpita non si sporca i guanti anzi è Ortolini, con un tiro da fuori che il portiere devia in angolo, a sfiorare il 3-0. Per il Viareggio tre punti che fanno morale e rilanciano la corsa verso i playoff. Il Castelnuovo Garfagnana invece dice probabilmente addio alle residue speranze di acciuffare il Camaiore.

Sergio Iacopetti