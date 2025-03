Prova di forza Dominici: "E’ un Lunano super"

Non cambiano le posizioni ma i numeri nella parte alta della classifica. L’ultima giornata ha visto la sconfitta della capolista (Fermignanese), il pareggio della seconda (Jesina) e la vittoria della terza (il Marina). Ora il vantaggio dei lanieri è sceso a più 3 sui leoncelli e a più 5 da montemarcianesi. Considerando che la quarta (la Vigor Castelfidardo) è a meno 14 è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre a gioire per il passaggio nella categoria superiore.

Il derby Villa San Martino-Fermignanese ha arriso ai padroni di casa. "Sconfitta immeritata – sottolinea l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia – il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, i 13 angoli a 0 lo testimoniano, ma a differenza di altre volte siamo stati meno pericolosi e abbiamo fatto errori che solitamente non facciamo. Nessun dramma e ripartiamo più forti di prima. Abbiamo trovato però molto inopportuna la scelta di mandare un arbitro e guardalinee di Jesi, c’era un rigore netto per noi sullo 0-0 e un altro dubbio nel secondo tempo. Non credo che alla Jesina avrebbe fatto piacere avere un arbitro e un guardalinee di Fermignano. Per il primo posto è lotta a tre, noi, Jesina e Marina".

Il pareggio del Vismara contro la Biagio Nazzaro è commentato dal mister Pierangelo Fulgini: "Contro la Biagio abbiamo disputato una discreta partita, tenendo presente oltre alcune assenze, anche le non migliori condizioni di alcuni giocatori che han dovuto abbandonare la partita anzitempo... quindi prendiamo questo pareggio con positività e come un nuovo punto di partenza per migliorarci ulteriormente e avvicinarci sempre più al nostro obiettivo".

Un punto importante quello del Lunano contro la Jesina. Soddisfatto il diesse Matteo Dominici: "Anche sabato, nonostante affrontassimo una squadra fortissima, i ragazzi hanno disputato una prestazione fantastica. Nel primo tempo ci siamo trovati un po’ in difficoltà per prendere le misure agli avversari, ma una volta sistemati abbiamo disputato una bella partita e avuto anche diverse occasioni per segnare, di conseguenza non posso far altro che rinnovare i complimenti a tutti i ragazzi, al mister e allo staff per quello che stanno facendo. Come previsto è stata una bella giornata di sport sia dentro e fuori dal campo, dove per un incontro di questo calibro c’era il pubblico delle grandi occasioni". Il Lunano ha conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite.

Pari e patta tra Tavullia Valfoglia e Moie Vallesina. "Un pareggio tutto sommato giusto quello di sabato contro il Moie Vallesina – dice il dg del Tavullia V. Andrea Rossi – ad un primo tempo in cui gli ospiti hanno meglio orchestrato e condotto la partita andando meritatamente al riposo in vantaggio per 1 a 0, il Tavullia Valfoglia ha risposto con un secondo tempo tutto sostanza e determinazione. Una ripresa che, oltre al meritato gol del pareggio di Cirulli, avrebbe potuto regalare anche qualcosa in più specie nell’ultimo quarto d’ora nel quale gli ospiti sono rimasti in 10. Abbiamo mosso la classifica che era la cosa più importante in un momento non facile".

La sconfitta della Pergolese contro il Marina è commentata dal presidente Enrico Rossi: "Purtroppo il calcio è un gioco bellissimo tanto quanto è maledetto, la partita di domenica è stata l’ennesima prova. Probabilmente abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione, dominando contro una squadra forte, dove abbiamo sbagliato un calcio di rigore e collezionato almeno 10-12 calci d’angolo, purtroppo senza trovare la meritata rete del vantaggio. Anche il secondo tempo era iniziato bene, poi siamo calati e per una disattenzione difensiva al 90’, abbiamo subito il gol della immeritata sconfitta. Il calcio è così, del resto il Marina è in uno splendido momento e gli sta girando tutto bene, per noi, invece è vero l’esatto opposto. Comunque complimenti a loro perché a sei giornate dalla fine contano più i punti che le prestazioni".

Battuta d’arresto sul campo della Vigor Castelfidardo per il Sant’Orso. "Sapevamo che avremmo affrontato una squadra tosta e che merita la posizione attuale di classifica – ammette il diesse del club di Fano Ruggeri – abbiamo commesso due ingenuità che ci sono costate i gol. Poi abbiamo provato a reagire ma non siamo riusciti a concretizzare".

Stop forzato tra Appignanese-Gabicce. Le condizioni del terreno di gioco non hanno permesso il regolare svolgimento dell’incontro. "Ci è dispiaciuto non poterla giocare – ammette il presidente del Gabicce Gianluca Marsili – perché è la trasferta più distante del campionato, ora speriamo che si possa recuperarla nell’orario pomeridiano, in questo confidiamo anche nella disponibilità dei nostri avversari, la distanza è notevole!".

Amedeo Pisciolini