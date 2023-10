Prova di forza. Il Castelnuovo piega Cavezzo

castelnuovo

2

cavezzo

0

CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti, Gilioli, Guglielmetti, Bosi, Pedroni (80’ Stanzani), Bellei Ponzi (88’ Marzillo), Di Guglielmo (90’ Fosu), Carbone (79’ Pederzoli), Nadini (73’ Cantaroni), Copertino. A disp: Braglia, Armaroli, Rebecchi, Manini. All: Consoli.

CAVEZZO: Schena, Pellacani (81’ Ndjaje), Seracino, Hoxha, Malavasi N. (54’ Masiello), Carelli, Ascia (57’ Dondi), Gasparini (73’ Malavasi M.), Kolaveri, Pressato, Diegoli. A disp: Valentini, Pacella, Casari, Tonini, Malavasi S. All. D’Angelo.

Arbitro: Danielli di Bologna

Reti: 56’ Nadini, 77’ Cantaroni.

Note: ammoniti Nadini, Consoli, Bosi, Copertino, Stanzani, Malavasi N., Kolaveri

Il Castelnuovo batte il Cavezzo (da oggi c’è in sella mister Rambaldi, ieri la squadra è stata guidata da D’Angelo) e lo stacca in classifica. Al 3’ Copertino si presenta a tutto solo da Schena ma calcia a lato. All’11’ Menozzi è decisivo su Diegoli. Al 17’ Gilioli colpisce il palo a portiere battuto. Al 25’ spizzata di Carbone per Nadini e salva Schena. Al 56’ cross di Guglielmetti, sponda di testa di Carbone per Nadini che non può sbagliare per l’1-0. Al 70’ Bellei Ponzi di testa colpisce il palo. Al 77’ Guglielmetti pesca il neo-entrato Cantaroni che fa 2-0.