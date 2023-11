Provaci Baldaccio. Oggi sfida al Siena

Vigilia storica per la Baldaccio Bruni che tra poche scenderà in campo a le Badesse contro il Siena, primo della classe, con sei punti di vantaggio sulla Castiglionese, e in cerca di un ulteriore allungo. Servirà la migliore Baldaccio, quella con un super Vaccarecci (nella foto) tra i pali. Alle 14,30 per la truppa di Baldolini una prova speciale cercando ovviamente di mettere in scena uno sgambetto ai bianconeri dopo il recente successo sul Foiano. Gli amaranto di Zacchei, reduci da tre sconfitte di fila, tornano tra le mura amiche contro l’Audax Rufina, formazione che sta cercando di prendere il largo dalla zona rossa. Per il Foiano c’è da cancellare la parola crisi, rimettersi in carreggiata per restare nella prime posizioni, magari provando a riprendere la terza posizione ai danni di uno Scandicci che oggi sarà di scena a Sinalunga. Tornando a guardare le aretine ecco per la Castiglionese, seconda con un punto di margine sulla terza, la trasferta sul campo di un Mazzola Valdarbia che cerca l’allungo per la zona playoff. Per il Terranuova invece c’è un’altra sfida, dopo quella di Coppa Italia, con il Pontassieve. Per i ragazzi di Becattini l’occasione è ghiotta. Vincere oggi, contro un avversario che è il fanalino di coda del girone, sarebbe l’ideale per rigettarsi nella mischia delle prime della classe.

Completano il quadro di questa giornata il Firenze Ovest impegnato in casa con la Rondinella mentre la Fortis Juventus riceverà il Signa. Per la Colligiana invece trasferta sul campo della Lastrigiana.