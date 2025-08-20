Prove di campionato. La Sangiustese in campo. Di fronte ci sarà l’Aurora Treia

Oggi alle 16.30 per la Sangiustese ci sarà il test casalingo con l’Aurora Treia, un’altra tappa verso il 31 agosto quando la squadra di Giandomenico affronterà la Civitanovese nell’andata di Coppa Italia. "L’Aurora Treia – dice il tecnico Giandomenico – è forte e speriamo di avere le stesse risposte ottenute nelle precedenti circostanze quando ho apprezzato la crescita costante della mia squadra sia nella fase di possesso palla sia quando erano gli avversari ad avere il pallone". Poi sabato e domenica la squadra sosterrà altri due test: prima contro il Casette Verdini e poi contro l’Atletico Ascoli. "Due gare in due giorni – osserva – sono utili per dare minutaggio a tutti avendo diversi elementi in rosa". Le indicazioni di inizio stagione sono positive. "Sono soddisfatto, i ragazzi stanno lavorando bene e stanno migliorando di giorno in giorno considerando che abbiamo cambiato una buona parte della formazione. I nuovi arrivati e il nucleo storico si sono integrati formando un bel gruppo".