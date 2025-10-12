Prove di fuga. Lunano non si ferma più. E’ corsa solitaria
VISMARA 1 LUNANO 2 VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani (38’ st Carnaroli), Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (28’ st Garavalli), Letizi (41’ st Matelicani),...
VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani (38’ st Carnaroli), Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (28’ st Garavalli), Letizi (41’ st Matelicani), Donati, Gaudenzi (45’ st Bonazzoli), Renzi (16’ pt Rastelletti). All. Fulgini
LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati (38’ st Bosoi), Lorenzoni (38’ st Nobili C.), Mazzoli, Zandri, Pagliardini (41’ st Galletti), Paradisi, Zazzeroni (28’ st Germinale), Montagnoli, Sema (14’ st Nobili G.). All. Manfredini.
Arbitro: Caporaletti di Macerata.
Reti: 12’ pt Renzi, 14’ pt e 28’ pt Pagliardini. Note: espulso Palazzi al 14’ st per doppia ammonizione.
Il Lunano vince ancora, continaundo a veleggiare sull’onda dell’entusiasmo.
La squadra di Manfredini espugna anche il campo del Vismara continuando la corsa solitaria in testa alla classifica.
Secondo stop di fila invece per il Vismara sul proprio campo.
Succede tutto nel primo tempo con la doppietta di Pagliardini che risulta decisiva per la rimonta vincente degli ospiti.
