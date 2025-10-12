Acquista il giornale
Prove di fuga. Lunano non si ferma più. E’ corsa solitaria

VISMARA 1 LUNANO 2 VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani (38’ st Carnaroli), Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (28’ st Garavalli), Letizi (41’ st Matelicani),...

di MICHELE CARLETTI
12 ottobre 2025
VISMARA

1

LUNANO

2

VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani (38’ st Carnaroli), Palazzi, Capomaggi, Vagnarelli (28’ st Garavalli), Letizi (41’ st Matelicani), Donati, Gaudenzi (45’ st Bonazzoli), Renzi (16’ pt Rastelletti). All. Fulgini

LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati (38’ st Bosoi), Lorenzoni (38’ st Nobili C.), Mazzoli, Zandri, Pagliardini (41’ st Galletti), Paradisi, Zazzeroni (28’ st Germinale), Montagnoli, Sema (14’ st Nobili G.). All. Manfredini.

Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Reti: 12’ pt Renzi, 14’ pt e 28’ pt Pagliardini. Note: espulso Palazzi al 14’ st per doppia ammonizione.

Il Lunano vince ancora, continaundo a veleggiare sull’onda dell’entusiasmo.

La squadra di Manfredini espugna anche il campo del Vismara continuando la corsa solitaria in testa alla classifica.

Secondo stop di fila invece per il Vismara sul proprio campo.

Succede tutto nel primo tempo con la doppietta di Pagliardini che risulta decisiva per la rimonta vincente degli ospiti.

