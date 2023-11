Provino per il giovanissimo portiere. Sassuolo e Juventus hanno messo gli occhi su Patrizietti

Quando due club di valore assoluto come Juve e Sassuolo ti mettono "gli occhi addosso" è evidente che le qualità non mancano. Francesco Patrizietti, portiere classe 2010 che sin dai primi calci ha militato nel vivaio giallorosso, sosterrà due provini di prestigio, prima con la società emiliana e nella prossima settimana a Vinovo, sede del centro sportivo della "Vecchia Signora". Evidentemente buon sangue non mente visto che papà Simone ha un passato non trascurabile, nonno Mario era una vecchia gloria della Recanatese ed il fratello più grande si sta facendo notare con la Primavera. Soddisfazione anche per i tecnici Francesco Ripa e Stefano Bilò che dalla categoria Pulcini lavorano su questo specifico e ruolo.