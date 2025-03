Punto prezioso per il Real Forte Querceta. La salvezza è ormai messa in cassaforte

fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini, Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Guerrucci, Fiorini, Melani, Mazzoni, Iommazzo, Paradiso, Gjoni. All.: Claudio Targetti.

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Lucarelli M., Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Fortunati, Stringara, Panicucci, Bartolini, Pavlenko. A disp.: Pastine, Vignali, Frosina, Maurelli, Innocenti, Bracci, Mearini, Jendoubi, Bassi. All.: Francesco Buglio.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatori: 7’ pt Cenci, 13’ st autorete.

FUCECCHIO – Pareggio in rimonta per il Real Forte Querceta, che impatta 1-1 in casa del Fucecchio. Un buon pareggio per i versiliesi, che riprendono la marcia interrotta la scorsa giornata con il passo falso casalingo contro lo Sporting Cecina e ipotecano di fatto la salvezza. Con cinque giornate ancora da giocare, il +8 sulla zona playout è un vantaggio più che rassicurante. La zona playoff dista invece tre punti: con tanti scontri diretti ancora in programma, perché non provarci in questa volata finale?

L’allenatore dei versiliesi Francesco Buglio, squalificato fino a metà marzo per l’espulsione rimediata domenica scorsa, rilancia dal primo minuto Panicucci, mentre scivola in panchina Martelli. Nel collaudato 4-4-2 tocca a Pavlenko agire da seconda punta. Per il resto poche novità di formazione, con Nicolini confermato sulla destra in difesa.

Partenza aggressiva per i padroni di casa del Fucecchio che dopo appena sette minuti di gioco, sbloccano l’incontro grazie a una bella rete di Cenci. I locali si fanno preferire per intensità ma il Real Forte Querceta ha il merito di restare sempre in partita, anche nei momenti più difficili. Il pareggio arriva attorno all’ora di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è un giocatore del Fucecchio in mischia a toccare per ultimo per il pareggio Real Forte Querceta. La gara resta in bilico fino all’ultimo: il Real Forte Querceta recrimina per una rete annullata, il Fucecchio costruisce almeno un paio di buone occasione. Si resta sull’1-1 fino al triplice fischio finale dell’arbitro Scalisi di Carrara. Fucecchio e Real Forte Querceta salgono a braccetto a quota 35 punti: la salvezza ormai è una formalità.

Michele Nardini