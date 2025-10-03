Pupeschi: "Il carattere è già da Pantera"

La doppia veste di Niccolò Pupeschi: capitano e leader di una Lucchese che ha superato, ai rigori, il duro "scoglio" rappresentato dal Perignano di Pacifico Fanani ed è approdata ai quarti di finale di Coppa Italia (dove affronterà, in gara "secca", al "Porta Elisa", il Viareggio mercoledì 12 novembre). Il trentaquattrenne difensore centrale fiorentino – che nella sua lunga carriera vanta tre campionati di "C2" e ben 12 in serie "D" – , oltre che a guidare il reparto difensivo, è anche il leader di una squadra composta da molti giovanotti che, passo, dopo passo, hanno fatto abbastanza in fretta a calarsi nella realtà di un girone complicato, pieno di "campanili", con squadre organizzate. E, come ripete spesso Sergio Pirozzi, la Lucchese è un po’ come il terreno di gioco del "Porta Elisa": sempre più verde.

Intanto la squadra si è regalata i quarti di finale di Coppa Italia ed ha l’intenzione di andare avanti il più possibile, come ha ripetuto nel dopo partita di mercoledì sera Pupeschi.

"Quella con il Perignano – ha affermato – è stata una partita tosta, contro un avversario forte in fase difensiva che, dopo il vantaggio occasionale, ha puntato tutto sulle ripartenze, per metterci in difficoltà. Ma ci ha pensato Rotondo, nel finale, a recuperare il risultato. Onestamente non avremmo meritato di perdere. Poi, ai rigori, è stato bravissimo il nostro Milan, mentre io ho avuto la fortuna di realizzare il gol decisivo che ci ha permesso di festeggiare la vittoria di fronte ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto".

"Non vi nascondo – ha aggiunto il capitano – che ho provato una bella emozione quando ho visto il pallone in rete". Poi Pupeschi ha gettato uno sguardo al futuro. "Per ora – ha osservato – , giocando con umiltà, siamo lì. Cerchiamo di essere più quadrati possibili. Tutti danno una mano, a cominciare dagli attaccanti, passando dai centrocampisti, mentre noi dietro facciamo il nostro. Nel complesso la cosa più importante è essere squadra. Cerchiamo di fare il meglio possibile, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti per diventare sempre più squadra. Poi, piano piano, verranno anche le belle giocate. Credo, tuttavia, che siamo sulla buona strada a livello di carattere e di umiltà".

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, oggi la squadra torna in campo per rifinire la preparazione in vista di uno dei tanti derby provinciali, quello in programma domenica, al "Necchi Balloni" di Forte dei Marmi, contro il Real Forte Querceta che è partito molto bene in campionato. Pirozzi non avrà ancora Piazze e Picchi, ma recupera Santeramo e, con l’arrivo dell’attaccante Ragghianti, terzo giovane del 2007, avrà un’ alternativa in più in attacco. A centrocampo Palma con Sansaro e Russo e in attacco ancora il trio Caggianese-Galotti-Riad?

Emiliano Pellegrini