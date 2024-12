Quadrangolare di natale. Special Olympics in campo a Falciano

Si fermano i campionati per le festività, ma non la solidarietà. La Juvenes Dogana infatti è impegnata in un evento domani, alle 16 alla palestra del plesso scolastico di Falciano, al fianco della Federazione sammarinesi sport speciali e di Special Olympics San Marino. A sfidarsi a calcio a cinque saranno quattro squadre miste in rappresentanza della Nazionale sammarinese Special Olympics, del calcio femminile della Fsgc, del Collegio dei geometri e della Juvenes Dogana. Questo il programma di ‘The Christmas Star 2024’, un quadrangolare che si concluderà, alle 19, con le premiazioni. "La nostra è una realtà sportiva che da circa un quarto di secolo organizza allenamenti settimanali partecipando a tornei – spiega Vladimiro Selva, allenatore degli Special Olympics – Avevamo iniziato a organizzare questo appuntamento natalizio per alcune edizioni, poi con il Covid ci siamo fermati e solo adesso riprendiamo con piacere questa bella tradizione.