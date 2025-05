Quadrangolare 'In campo con Arturo e il Guaspa' al Franchi di Siena

Torna, sabato 24 maggio, l’appuntamento con il quadrangolare ‘In campo con Arturo e il Guaspa’, edizione numero cinque, dedicato ad Arturo Pratelli e a Lorenzo Guasparri, appasionati e indimenticati tifosi bianconeri prematuramente scomparsi. Una giornata di ricordo e amicizia: il troneo si svolgerà allo stadio Artemio Franchi, a partire dalle 17, con il patrocinio del Comune di Siena e in collaborazione con Siena FC. A seguire si svolgerà, per la prima volta, la ‘Festa della Robur’, curata dalla tifoseria organizzata della Robur, con stand gastronimici, birra, bar e un angolo deidcato al materiale bianconero. La giornata avrà uno scopo benefico: verrà infatti effettuata una donazione in favore di Diego Branconi, lo sfortunato ragazzodi Monteroni d’Arbia rimasto paralizzato in un incidente con lo scooter che sarà presente al quadrangolare. In campo, a pesatre l’erba del Franchi, come ogni anno, anche vecchie glorie bianconere. L’evento è stato organizzato dall’associazione Arturo Pratelli, insieme all’associazione Millenovecentoquattro, alla Curva Lorenzo Guasparri e al Siena Club Fedelissimi.