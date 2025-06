Quadrifoglio Sport Ravenna: stagione di successi e inclusione nello sport per sordi

Stagione da applausi per il Quadrifoglio Sport Ravenna, società nata dieci anni fa con l’obiettivo di rendere inclusivo lo sport per tutte le persone sorde. La squadra maschile di futsal Over 40 è arrivata terza in campionato, trascinata da Domenico Esposito, e oltre al risultato sportivo ha vinto anche il premio Fair Play. Ricca di soddisfazione è stata anche l’annata della squadra femminile, che al debutto, è arrivata pure lei terza.

"Ringrazio tutti per la grande stagione disputata – spiega la presidentessa Carla Ciotti –. Un grazie particolare va al mister per la pazienza che ha avuto a cui voglio fare i miei complimenti. E’ stato con noi per quattro giorni anche il nostro dirigente Massimo Arena, che da cinque anni ci accompagna e aiuta la nostra società a crescere. Ringrazio anche Francesco Catalano e Francesco Carollo, il capitano. Continueremo con questa squadra: ormai siamo come una famiglia. Complimenti con la squadra femminile allenata da Katiuscia Andò e alla dirigente e atleta Luna Bizzarri. Si sono davvero fatte valere".