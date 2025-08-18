"Qualche errore di troppo. Ma la Pianese ha grinta"

Esordio sfortunato per la Pianese, che saluta la Coppa Italia di serie C dopo la sconfitta rimediata a Giugliano (4-1 il finale per i napoletani). Un risultato eccessivamente pesante quello maturato in Campania per le zebrette, che pur provando a reagire non sono riuscite a riequilibrare l’incontro. Mister Alessandro Birindelli ha comunque elogiato l’impegno della squadra.

"I primi 20 minuti – spiega l’ex difensore della Juventus – siamo stati timorosi, eravamo troppo bassi e non riuscivamo a salire con il baricentro. Dopo il gol subìto, però, la squadra ha fatto bene molto bene per 60 minuti. Alla fine abbiamo pagato degli errori individuali che ci possono stare in questo periodo, ma sotto l’aspetto dell’atteggiamento e della voglia di ribaltare il risultato i ragazzi sono stati encomiabili. Davanti a noi avevamo una rosa ben allestita e importante, che sarà da vertice".

La squadra è stata comunque in partita fino a pochi istanti dal novantesimo anche dal punto di vista della tenuta fisica dopo settimane di lavoro molto intenso. "Anche da un punto di vista atletico – aggiunge il tecnico bianconero – abbiamo fatto bene. Eravamo un po’ corti come cambi, sarebbe stato rischioso inserire tanti ragazzi giovani in questo momento. Chi ha giocato ha dato tutto, non si possono pretendere novanta minuti di intensità sempre alta. La squadra ha sempre spinto, per cui giudico positivamente la nostra prestazione".

Da adesso lo sguardo è rivolto al primo impegno di campionato, in programma sabato ad Ascoli contro una formazione che vorrà riscattare la deludente stagione scorsa. "Si riparte con fiducia massima, c’è da lavorare ma lo sapevamo. Il risultato di sabato non cambia quello che stiamo facendo; sicuramente ci dispiace per il passivo un po’ troppo ampio, ma i ragazzi non si meritavano questo tipo di risultato per la prestazione messa in campo. Adesso aspettiamo di recuperare qualche elemento che ci potrà dare un po’ di respiro", conclude Birindelli. A Giugliano mancava il portiere Filippis, acciaccato. Al suo posto in panchina insieme all’estremo difensore della Primavera Zambuto c’era Filippo Porciatti arrivato pochi giorni prima per rinforzare i pali della rosa bianconera.

Il giovane portiere classe 2007 va ad arricchire quini il reparto degli estremi difensori. Cresciuto nelle giovanili del Siena e della Fiorentina, si trasferisce nella compagine amiatina a titolo definitivo.