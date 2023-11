Qualificazioni Euro 2023. San Marino in volo su Astana

La Nazionale di San Marino è partita ieri mattina, di buon’ora, per raggiungere Astana, capitale del Kazakistan e sede dell’ultima trasferta internazionale dell’anno solare. La delegazione biancazzurra ha raggiunto lo scalo di Istanbul con volo di linea da Bologna per poi arrivare a destinazione alle 22 italiane, vale a dire le tre del mattino nel fuso orario kazako. Questo pomeriggio è programmata una seduta di scarico per i ragazzi di Costantini, utile ad ambientarsi alle rigide temperature locali e per disperdere le fisiologiche tossine accumulate nel trasferimento, jet lag compreso. Le prime attività ufficiali sono invece in calendario per domani, quando i biancazzurri sosterranno la rifinitura all’Astana Arena, che ospiterà anche l’incontro ufficiale di venerdì (live radio su Titani.tv e diretta in chiaro su San Marino Rtv Sport). Il calcio d’inizio è previsto per le 16, il ct costantini ha convocato 23 calciatori.