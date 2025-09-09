Quando il pari è "dolce"

Un punto a testa per le quattro provinciali di Eccellenza. Un debutto che comunque, al di là del risultato, ha fatto vedere cose interessanti. "Usciamo con un buon punto e un po’ di rammarico da Civitanova – osserva il giorno dopo il dg della K Sport Montecchio Gallo Matteo Mariani –. Avevamo qualche defezione e qualche ragazzo ha stretto i denti per poterci essere. Il primo tempo abbiamo fatto la partita ma non siamo riusciti a concretizzare buone trame di gioco, tre delle quali hanno portato i nostri ragazzi a concludere in porta anche da ottima posizione. La ripresa ha un po’ cambiato volto. Siamo forse un po’ calati e l’espulsione più che generosa di Torelli ci ha costretto ad abbassare un po’ il baricentro, anche se il nostro allenatore ha mostrato con coraggio la volontà di provare a conquistare comunque i tre punti finendo la gara con le tre punte, con l’innesto di Peroni. Abbiano subito poco o nulla ma nella ripresa non siamo riusciti per forze di cose ad impensierire la Civitanovese come nella prima frazione". Il pari della Fermignanese a Trodica è commentato dall’allenatore dei lanieri Simone Pazzaglia: "È stata una partita strana, rocambolesca, con diversi errori difensivi sia da parte nostra che da parte loro, contro una squadra con grandi individualità soprattutto nel reparto avanzato. Ne è scaturito un pareggio con diversi goal, giusto nel risultato perché oltre ai gol ci sono state altre occasioni da una parte e dall’altra. Da parte dei ragazzi c’è stata una grande reazione dopo il loro 3-1 che abbiamo letteralmente regalato, recuperare due goal in casa di una squadra additata da tutti come una possibile protagonista ci deve dare un’ulteriore iniezione di fiducia". Dello zero a zero tra Urbania e Matelica ci parla il patron durantino Jacopo Sansuini: "E’ stato un pareggio tutto sommato giusto, le due squadre si sono annullate a vicenda e alla fine un punto a testa equo, ci accontentiamo del risultato perché la nostra è una squadra giovane sia dal punto di vista anagrafico che delle partite giocate insieme. E’ chiaro che ci vorrà un po’ di tempo per l’amalgama però le sensazioni sono positive e ci prendiamo questo pareggio per iniziare un campionato sicuramente difficile perché il livello medio delle squadre è molto alto. tutte le partite saranno combattute ed equilibrate". L’uno a uno tra Urbino-Fermana è commentato dal diesse dei ducali Francesco Amati: "Un tempo per uno, abbiamo ben approcciato la gara creando subito delle buone opportunità anche se loro hanno trovato il gol ed è stato l’unico tiro in porta, su punizione del capitano. Nella ripresa siamo ripartiti bene e abbiamo trovato subito il giusto pareggio, da qui è cresciuta la Fermana. Un pareggio equo contro una squadra con elementi di categoria superiore, la Fermana secondo me è una delle candidate ai primi posti".

Amedeo Pisciolini