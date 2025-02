Quanti ex. Diversi giocatori hanno vestito entrambe le maglie

Tanti gli ex e i doppi ex del derby di domani pomeriggio allo stadio Franchi. Attualmente nella Robur milita Morosi che ha militato una stagione in giallorosso per poi fare ritorno al Siena dopo l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2023/24. Ancora più recente il trascorso in giallorosso per l’altro terzino bianconero, Di Paola, assente all’andata ma reduce da una ottima stagione con i leoni. Nell’1-1 del Lotti il pari lo segnò l’attaccante Vitiello che aveva fatto parte del settore giovanile dell’Ac Siena fino all’anno della fine della società ovvero il 2013/14. Restano nella rosa di Calderini un passato nelle giovanili bianconere lo hanno anche Cecconi e Carlo Mignani che poi, molto giovane, passò alla Fiorentina. Tra i doppi ex più recenti c’è ovviamente il fratello Guglielmo, bomber della Pianese, e il padre Michele che dopo i trionfi del Siena concluderà la carriera da calciatore in Valdelsa nel 2008/09 in C2. Come non citare anche l’ex difensore Signorini che ha anche vestito i panni da tecnico sia nella Robur (giovanile) che nei Leoni. Anche Morgia, da allenatore, ha difeso i colori di entrambe le società benché a distanza di molti anni mentre Argilli iniziò a Poggibonsi la carriera da tecnico (giovanili e vice in prima squadra).