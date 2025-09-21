Quanto brucia la secca sconfitta in casa: "Una prestazione da dimenticare in fretta"

E’ sempre dura rialzare la testa dopo un pesante tonfo casalingo come lo 0-4 di venerdì sera col Campobasso, ma l’impegno di martedì, dopodomani, sul campo della Ternana permette al Pontedera di non accartocciarsi troppo su brutti pensieri e riprendere il cammino interrotto dopo il pari di Pineto e il successo sul Rimini. L’ambiente (squadra-staff-società) resta unito e compatto, come hanno testimoniato le interviste post-partita, cui si è aggiunta una incoraggiante dichiarazione-social del presidente Simone Millozzi: "La sconfitta fa parte del gioco, ma ciò che non deve mai mancare è l’atteggiamento, la grinta e la voglia di lottare su ogni pallone. Purtroppo, oggi (venerdì, ndr) non siamo riusciti a esprimere né il nostro valore né lo spirito che ci contraddistingue. È una prestazione da dimenticare in fretta, non per cancellarla, ma per imparare. Non possiamo dimenticare chi ci sta dietro ogni volta: i nostri tifosi, che macinano chilometri per sostenerci, giorno dopo giorno, trasferta dopo trasferta. A loro va il massimo rispetto, il loro sacrificio è parte del nostro dovere. Adesso serve solo una cosa: testa bassa e pedalare. Il lavoro, il sacrificio e l’umiltà sono le uniche risposte che conosciamo. E da qui si riparte".

In sala stampa Andrea Lisuzzo, in panchina al posto dello squalificato Menichini aveva invece analizzato così il terzo ko in cinque giornate: "Il 4-0, che è una sconfitta pesante, va analizzato per il modo in cui è venuto. La nostra idea era quella di partire con grinta, ma fare questo non significa soltanto andare a cercare di segnare, perché c’è anche l’altra parte della medaglia, ossia di riuscire a tamponare o rimanere in supremazia territoriale. Non ci siamo riusciti. Il primo gol è arrivato addirittura da un palla su fallo laterale, una situazione sicuramente leggibile. Evidentemente la voglia di raggiungere il pari non ci ha permesso di essere lucidi. Così il piano gara è saltato subito, e l’alternativa era quella di cercare di recuperare più palloni davanti. Ma più in generale mi sento di dire che l’atteggiamento, in generale, ha coinciso con un approccio positivo, ma non in maniera completa, perché non è stato propositivo". "In questo momento – conclude Lisuzzo - non siam una squadra che ha una forza mentale che arriva da prestazioni importanti. Questa è una personalità che dobbiamo crearci, per cui spero che sconfitte come questa con il Campobasso a questo punto facciano maturare in fretta i giovani. Mister Menichini direbbe che non siamo morti, ed è la verità. Non è questa la partita che ci può condannare, quindi abbiamo tempo per lavorare e cercare di fare meno errori possibile: noi come staff e i ragazzi come squadra. Dobbiamo mantenere equilibrio anche dopo questo tipo di sconfitte, che arrivano per una squadra come la nostra che ha cambiato tantissimi giocatori, anche se questo non è un alibi".

Stefano Lemmi