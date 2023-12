Quarta vittoria di fila: doppietta di Nasic, poi Borrelli e Moscati. Il Tolentino è in palla, 4 sberle all’Azzurra

4

ATLETICO AZZURRA COLLI

0

: Orsini, Tomassetti, Balbo (32’ st Marchesan), Di Lallo (37’ Mercurio), Lanza, Nasic, Bracciatelli (15’ st Santoro), Frulla (34’ st Salvucci), Garcia, Borrelli (42’ st Valentini), Moscati. All. Possanzini.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Aliffi (22’ st Russo), Vallorani, Sosi, Filipponi, Rossi, Petrucci, Gabrielli, Del Marro, Gesuè, Fazzini (34’ st Spadoni). All. Amadio.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 12’ st e 20’ st Nasic, 27’ st Borrelli, 38’ st Moscati.

Note: spettatori 400 circa, angoli 6-6, ammoniti Petrucci, Gesuè, Nasic, Sosi.

Nel primo tempo ha avuto pazienza, il Tolentino, per non rischiare di compromettere il match contro un’Azzurra ben messa in campo e pronta a replicare di rimessa. Poi, nella ripresa ha alzato il ritmo e dopo aver sbloccato il risultato è diventato padrone del match. Così, con 4 gol, è arrivato il quarto successo consecutivo. Nelle file locali ha debuttato il laterale sinistro Balbo, mentre fra gli ospiti ha giocato un’ottima gara l’ex di turno Petrucci, il quale al 19’ ha reclamato un rigore per un intervento ai suoi danni proprio di Balbo. L’arbitro però lo ha ammonito per simulazione. Prima del riposo si è reso pericoloso Bracciatelli (al rientro dopo l’infortunio), ma Scartozzi ha deviato in corner. Nella ripresa sono arrivate le reti. Ha aperto le danze Nasic, al 12’, grazie a un tocco ravvicinato su perfetto assist di Borrelli. Otto minuti più tardi lo stesso centrocampista ha approfittato di una disattenzione della retroguardia ospite e ha insaccato il pallone che gli è valso la prima doppietta in maglia cremisi. A questo punto la gara ha cambiato volto: l’Azzurra ha alzato il suo baricentro liberando spazi alle ripartenze cremisi. Al 27’ Borrelli viene lanciato in area sulla sinistra, ottimo controllo e tiro a giro di destro con pallone nel sacco dopo aver colpito il palo: gol da manuale per il 3-0. Infine, al 38’, il giovane Moscati ha recuperato palla al limite dell’area e ha spedito un preciso rasoterra nell’angolino. Applausi anche per lui, già decisivo la domenica precedente a Civitanova.

m. g.